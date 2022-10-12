Число жертв наводнений в Венесуэле возросло до 39

Не менее 39 человек погибли, еще 56 числятся пропавшими без вести после наводнений и оползней на севере Венесуэлы. Об этом сообщил президент страны Николас Мадуро, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Уже были обнаружены тела 39 погибших. Мы молимся за их души, и пусть Господь придаст сил их родственникам и близким. Есть также значительное число пропавших без вести - 56 человек", - сказал он в ходе выступления, которое транслировалось в эфире телеканала Venezolana de Televisión. Ранее сообщалось о 36 погибших.

По словам Мадуро, спасатели работают в зоне стихийного бедствия круглосуточно.

Проливные дожди, вызвавшие оползни и наводнения, обрушились на город Лас-Техериас 8 октября. Пострадавший район был объявлен зоной бедствия. В связи с гибелью людей в стране был объявлен трехдневный траур.