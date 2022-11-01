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Премьер Японии намерен встретиться с президентом США во время саммита G20 на Бали

Другие страны Материалы 1 ноября 2022 05:43 (UTC +04:00)
Премьер Японии намерен встретиться с президентом США во время саммита G20 на Бали

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Премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент США Джо Байден намерены провести двустороннюю встречу на предстоящем в середине ноября саммите Группы двадцати (G20), который состоится на индонезийском острове Бали. Об этом сообщила во вторник газета Sankei со ссылкой на источники в японском правительстве, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что в ходе переговоров стороны рассчитывают обсудить ситуацию вокруг Украины, санкции против России, Китай и его политику в отношении Тайваня. Кроме того, лидеры двух стран намерены обменяться мнениями по проблеме КНДР в свете участившихся в этом году ракетных запусков и данных о подготовке Пхеньяном очередного ядерного испытания.

Последний раз Байден и Кисида встречались в июне во время саммита Группы семи в Германии. На Генассамблее ООН в Нью-Йорке они также провели короткую беседу.

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