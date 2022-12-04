Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире
  3. Другие страны

Aerolineas Argentinas добавила рейс в Катар в честь выхода сборной в 1/4 финала ЧМ

Другие страны Материалы 4 декабря 2022 11:36 (UTC +04:00)
Aerolineas Argentinas добавила рейс в Катар в честь выхода сборной в 1/4 финала ЧМ

Читайте Trend в

Аргентинская государственная авиакомпания Aerolineas Argentinas добавила новый рейс в столицу Катара Доху в связи с выходом сборной страны в четвертьфинал чемпионата мира по футболу. Сообщение о предложении появилось в субботу на сайте перевозчика, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Шаг за шагом к достижению золотой мечты. Впереди Нидерланды, и сборной нужна поддержка всех аргентинцев для того, чтобы двигаться вперед по этому сложному пути. Мы запланировали новые рейсы в Доху, которые вылетают 6 декабря ради четвертьфинала", - говорится в сообщении.

По состоянию на 00:30 воскресенье (06:30 мск) на сайте авиакомпании отображалось три доступных билета в эконом-классе на эту дату.

В субботу сборная Аргентины со счетом 2:1 обыграла команду Австралии в матче 1/8 финала. 9 декабря она столкнется с Нидерландами в 1/4 финала на Национальном стадионе в Лусаиле.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости