Московские власти тестируют дронов-курьеров

Дроны-курьеры тестируются в Москве для срочной доставки мелких грузов и корреспонденции, соответствующее программное обеспечение разработали в технополисе "Москва", сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы, передает РИА Новости.

Согласно сообщению, разработанная в технополисе программа позволит дронам работать практически автономно. Оператор должен только заранее создать маршрут, аппарат будет ориентироваться по спутниковой навигации и геометкам на карте маршрута.

"Летательные аппараты с таким программным обеспечением можно использовать на промышленных предприятиях, складах и в крупных магазинах. Они могут пригодиться, например, для срочной доставки мелких грузов и корреспонденции. Один дрон способен поднять груз весом до трех килограммов", - рассказал руководитель департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы Алексей Фурсин, слова которого приводятся в сообщении.

Отмечается, что программное обеспечение установлено на двух десятках коптеров. Их перемещение и подзарядку на специальной станции можно контролировать через планшет, компьютер или смартфон.

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