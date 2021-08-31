Лавров обсудит с главой МИД Армении выполнение договоренностей по Карабаху

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во вторник примет в Москве нового главу МИД Армении Арарата Мирзояна. Как ожидается, повестку переговоров возглавит текущая ситуация в Карабахе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Одной из ключевых тем встречи станет рассмотрение всего комплекса вопросов, связанных с реализацией договоренностей лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Будут предметно рассмотрены ситуация на армяно-азербайджанской границе, процесс разблокирования экономических и транспортных связей на Южном Кавказе", - говорится в сообщении.