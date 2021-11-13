Россия и Алжир проводят военно-морское учение

Россия 13 ноября 2021 22:25 (UTC+04:00)
Россия и Алжир проводят военно-морское учение

Россия направила оснащенный крылатыми ракетами "Калибр" фрегат "Адмирал Григорович" и новый патрульный корабль "Дмитрий Рогачев" на совместные военно-морские учения, которые продлятся до 20 ноября, сообщил Южный военный округ (ЮВО) в субботу, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Адмирал Григорович", "Дмитрий Рогачев" и спасательное буксирное судно "СБ-742" из состава эскадры ВМФ РФ в Средиземном море прибыли в порт Алжир, сказали российские военные. От ВМС Алжира в учении принимают участие: фрегат "Харрад", учебный корабль "Ля Суммам", спасательное судно "Эль Мунджид", патрульный самолет и поисково-спасательный вертолет.

"Целью учения является отработка совместных действий ВМС двух стран, укрепление безопасности в регионе. Основными задачами учения стали развитие российско-алжирского военного сотрудничества, обмен опытом между флотами при выполнении свойственных задач, планирование и координация мероприятий совместной военно-морской подготовки", - говорится в сообщении пресс-службы ЮВО.

Учением руководят командующий Центральным районом ВМС Алжира контр-адмирал Каид Нордин и командир Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота контр-адмирал Виктор Кочемазов.

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