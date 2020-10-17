Несмотря режим прекращения огня, Армения совершает военное преступление - Ибрагим Калын

БАКУ /Trend/ - Несмотря режим прекращения огня, Армения совершает военное преступление.

Как передает Trend, об этом написал на своем аккаунте в Твиттер пресс-секретарь Президента Турции Ибрагим Калын.

Как отметил Калын, данное преступление ни чем не отличается от военного преступления в Ходжалы.

"Что бы ни было, Турция до конца поддерживает Азербайджан в этом деле", - сказал Калын.

Отметим, что сегодня вооруженные силы Армении вновь подвергли обстрелу Мингячевир и Гянджу. В результате обстрела Гянджи погибли пять человек, 35 человек ранены.