В Сирии задержан причастный к теракту в центре Стамбула

БАКУ /Trend/ - В Сирии задержан причастный к теракту на улице Истикляль в Стамбуле.

Как сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, террорист по имени Хусам А., которого подозревают в пособничестве члену РПК Ахлам Аль-Башир, совершившей этот теракт, задержан в сирийском городе Аазаз.

Террорист был задержан в ходе спецоперации, проведенной силами безопасности Турции.

Отметим, что 13 ноября примерно в 16:20 на улице Истикляль турецкого Стамбула произошел мощный взрыв.

В результате взрыва погибли 6 человек, еще 81 получили ранения.