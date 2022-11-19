Пассажиропоток в аэропортах Стамбула за 10 месяцев вырос на 59%

Объем пассажиропотока в аэропортах Стамбула в январе- октябре текущего года вырос на 59 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2021 года – до 78 985 829 человек, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Пассажиропоток, который в значительной степени сократился в мире и в Турции во время процесса пандемии, начал быстро набирать обороты в 2022 году.

Благодаря своевременным шагам, предпринятым Турцией в сфере гражданской авиации в прошлом году, обозначилась тенденция к росту объемов авиаперевозок и пассажиропотока. Начавшийся в январе текущего года рост продолжился на протяжении 10 месяцев.

В частности, за 10 месяцев текущего года наблюдался значительный рост в таких аэропортах как «Стамбул» и Сабиха Гёкчен.

С наступлением туристического сезона рост пассажиропотока продолжился как на внутренних, так и международных рейсах. Такая же тенденция наблюдалась и к концу туристического сезона.

Как сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на Главное управление государственных аэропортов Турции (DHMI), пассажиропоток в аэропорту «Стамбул» в январе- октябре текущего года составил 53 546 267 пассажиров (13 555 500 на внутренних линиях и 39 990 767 - на международных).

В аналогичный период 2021 года услугами этой воздушной гавани воспользовались 29 403 530 пассажиров (8 688 779 - на внутренних линиях и 20 714 751 - на международных линиях.

Таким образом, рост пассажиропотока в текущем году составил 24 142 737 человек или 82 процента.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число пассажиров в аэропорту «Стамбул» увеличилось на 56 процентов на внутренних рейсах и на 93 процента на международных рейсах.