В парламент Турции на рассмотрение представили протокол о вступлении Финляндии в НАТО

Протокол о вступлении Финляндии в НАТО представлен в пятницу на рассмотрение в президиум Великого национального собрания Турции (парламент), передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Перед этим протокол был подписан президентом республики Реджепом Тайипом Эрдоганом по итогам переговоров с финским коллегой Саули Ниинистё.

После рассмотрения президиумом будет проведено голосование парламентариев по документу.

Эрдоган ранее в пятницу заявил о готовности Анкары ратифицировать вступление Финляндии в НАТО.