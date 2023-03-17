Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире
  3. Турция

В парламент Турции на рассмотрение представили протокол о вступлении Финляндии в НАТО

Турция Материалы 17 марта 2023 23:03 (UTC +04:00)
В парламент Турции на рассмотрение представили протокол о вступлении Финляндии в НАТО

Читайте Trend в

Протокол о вступлении Финляндии в НАТО представлен в пятницу на рассмотрение в президиум Великого национального собрания Турции (парламент), передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Перед этим протокол был подписан президентом республики Реджепом Тайипом Эрдоганом по итогам переговоров с финским коллегой Саули Ниинистё.

После рассмотрения президиумом будет проведено голосование парламентариев по документу.

Эрдоган ранее в пятницу заявил о готовности Анкары ратифицировать вступление Финляндии в НАТО.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости