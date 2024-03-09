Турция обсуждает варианты поставок газа из Туркменистана через Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Турция обсуждает варианты поставки туркменского газа в страну через Азербайджан, Иран и Каспийское море. Об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар, передает Trend.

«Туркменский газ – это вопрос, который уже много лет находится в нашей повестке дня. Мы находимся на этапе, когда условия созрели. Есть три варианта доставки газа. Один из них заключается в том, что туркменский газ передается в Турцию через Иран посредством свопа. Другой вариант заключается в том, что он прибывает в Турцию путем обмена через Иран и Азербайджан. В качестве альтернативы туркменский газ мог бы поставляться в Турцию по трубопроводу, проходящему через Каспийское море, который, по сути, более долговечен, более устойчив и имеет большую пропускную способность. Все эти варианты рассматриваются и для начала из Туркменистана может быть передано до 2 миллиардов кубометров природного газа», - заявил министр.

Байрактар также коснулся вопроса создания в Турции центра газовой торговли.

«Турция работает над газовой торговой площадкой для стамбульского финансового центра, в первую очередь с «Газпромом». Мы думаем, что сможем запустить эту площадку в эксплуатацию в короткие сроки», - отметил Байрактар.

