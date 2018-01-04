США могут "привлечь к ответственности" причастных к насилию в Иране - Госдеп

4 января 2018 23:37 (UTC+04:00)

Госдепартамент США в четверг вновь осудил гибель и задержания людей в ходе протестов в Иране и пригрозил "привлечь к ответственности" причастных к "насилию против протестующих", передает РИА Новости.

Ранее в госдепартаменте заявляли, что в связи с ситуацией в Иране не исключают введения новых санкций против должностных лиц этой страны.

"Мы осуждаем самым решительным образом гибель (людей) и аресты по меньшей мере тысячи иранцев. У нас есть достаточные полномочия, чтобы привлечь к ответственности тех, кто совершает насилие в отношении протестующих, причастен к цензуре и грабежу народа Ирана", - говорится в заявлении официального представителя госдепа Хезер Науэрт.

"Жертвам режима мы говорим: вы не будете забыты", - отмечается в документе.

В сообщении добавляется, что США продолжают "внимательно следить за протестами и насилием в Иране".

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