Microsoft подтвердила блокировку поисковика Bing в Китае

Компания Microsoft подтверждает блокировку на территории Китая поисковой системы Bing собственной разработки. Об этом, как передает в четверг агентство Reuters, говорится в официальном заявлении корпорации, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы подтверждаем, что в настоящее время Bing недоступен в Китае, и думаем над принятием последующих шагов", - приводит агентство выдержку из него. Bing оставался главным действующим в КНР иностранным поисковиком со времен начала действия в стране системы "Золотой щит", целью которой является фильтрация доступа пользователей к сайтам и интернет-услугам.

Ранее в среду газета Financial Times со ссылкой на источники информировала о том, что одна из ведущих телекоммуникационных компаний Китая China Unicom получила от правительства распоряжение заблокировать поисковик Bing. В свою очередь китайский регулятор - Управление по вопросам киберпространства КНР, пока никак не прокомментировал сложившуюся ситуацию.

Согласно информации Reuters, блокировка Bing стала второй по масштабам с тех пор, когда в ноябре 2017 года приложение сервиса связи Skype, также принадлежащего американской корпорации, перестало быть доступно для скачивания в App Store и Google Play жителям Китая.

Система "Золотой щит" действует в Китае с 2003 года. Блокировкам обычно подлежат страницы с антигосударственными или "чувствительными" материалами. Помимо этого, ограничивается доступ к не подконтрольным правительству КНР социальным сетям, а также контенту, связанному с азартными играми.

В настоящее время в список заблокированных в Китае веб-сервисов входят Google, Facebоok, YouTube, Instagram, Twitter, сайт Wikipedia на всех языках, сайт Amnesty International, ресурсы различных иностранных СМИ, среди которых газеты The New York Times, The Wall Street Journal, агентство Bloomberg. Эти ограничения не действуют в Гонконге, который является специальным административным районом КНР.

