Raytheon получила от Пентагона контракт на производство ракет

28 декабря 2019 06:35 (UTC+04:00)

Американская военно-промышленная компания Raytheon выиграла контракт от военно-воздушных сил США стоимостью 768 миллионов долларов на производство ракет "воздух-воздух" для США и 22 их союзников, сообщил Пентагон в пятницу, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Компания Raytheon Missile Systems из города Тусон штата Аризона получила контракт на сумму 768 283 907 долларов США в рамках контракта на производство Advanced Medium Range Air-to-Air Missile (AMRAAM, американская всепогодная управляемая ракета класса "воздух-воздух" средней дальности - ред.)", - говорится в сообщении.

Согласно релизу, контракт подразумевает открытые продажи военной техники 22 союзникам США.
Также Пентагон сообщил, что другая американская корпорация Boeing выиграла контракт на более чем 250 миллионов долларов в рамках более крупного контракта на 11,2 миллиарда долларов.

"Компания Boeing из Хантсвилла штата Алабама получает контракт на сумму 265 235 164 доллара в рамках контракта на разработку и поддержание комплекса стратегической противоракетной обороны США (GMD)", - говорится в сообщении ведомства.

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