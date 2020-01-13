США исключат КНР из списка валютных манипуляторов

Власти США намерены исключить Китай из списка валютных манипуляторов в преддверии подписания первой фазы торговой сделки между двумя странами, которое запланировано на текущую неделю. Об этом в понедельник сообщило агентство Bloomberg, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным агентства, Министерство финансов США намерено в скором времени опубликовать отчет за полгода, в который будут внесены необходимые изменения. Отмечается, что публикация документа задерживалась, пока стороны вырабатывали положения сделки. Минфин США между тем отказался подтвердить эту информацию агентству.

Министерство финансов США 5 августа причислило Китай к валютным манипуляторам и потребовало от Пекина "прозрачной валютной политики". ЦБ КНР заявил, что решение Вашингтона является необоснованным и негативно скажется на восстановлении глобальной экономики и мировой финансовой системы.

Трамп 31 декабря 2019 года заявил, что подпишет соглашение о первой фазе торговой сделки с Китаем 15 января в Белом доме. Соглашение является бессрочным. Как сообщил ранее представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер, пониженные американские пошлины на китайскую продукцию вступят в силу через 30 дней после подписания документа.

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