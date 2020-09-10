В Uber намерены полностью перейти на электромобили к 2040 году

Сервис онлайн-заказа автомобилей Uber планирует полностью отказаться от бензиновых и дизельных автомобилей в пользу электрических к 2040 году. При этом, как сообщило в четверг агентство Bloomberg, в США, Канаде и Европе переход на работу с нулевым выбросом в атмосферу планируется завершить к 2030 году, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Наша компания не стала первопроходцем, поставившим масштабную цель по переходу на электромобили, однако мы намерены стать первыми, кому удалось реализовать ее", - приводит агентство слова генерального директора Uber Дара Хосровшахи.

Компания намерена выделить $800 млн, чтобы помочь водителям перейти на электромобили. Те, кто перейдут на гибридный или электрический тип транспорта, будут получать дополнительно $0,5-1,5 с каждой поездки в рамках программы Uber Green. На сегодняшний день поездки на электромобилях доступны в некоторых городах США и Канады. А в стоимость поездок для жителей Лондона уже заложена "плата за чистый воздух", с помощью которой компания уже выручила $100 млн на приобретение электромобилей. Аналогичную доплату планируется ввести на поездки в некоторых городах Франции.

Компания Uber была основана в 2009 году американскими предпринимателями Гарретом Кэмпом и Трэвисом Калаником как мобильное приложение для вызова и оплаты такси и услуг частных водителей. Мобильное приложение ищет по запросу ближайшую к пользователю машину, водитель которой зарегистрирован в системе Uber, и сама высчитывает стоимость поездки (по индивидуальному алгоритму для различных городов). После окончания поездки ее стоимость списывается с банковской карты пользователя. Реквизиты банковской карты указываются пользователем при регистрации. Впоследствии в некоторых странах была введена возможность оплаты поездки наличными.

Компания зарегистрирована в Сан-Франциско (штат Калифорния). Сервис работает более чем в 600 городах мира.