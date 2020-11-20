Мнучин потребовал от ФРС вернуть неистраченные $455 млрд из фонда борьбы с коронавирусом

Министр финансов Стивен Мнучин в четверг потребовал от Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции центробанка, вернуть неиспользованные средства из чрезвычайного фонда по борьбе с распространением нового коронавируса в размере $455 млрд. Соответствующее письмо главы ведомства, направленное в ФРС, опубликовало министерство, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В марте Конгресс США одобрил пакет по стимулированию пострадавшей от последствий пандемии коронавируса экономики страны в размере $2,2 трлн, который предусматривал выделение $500 млрд на создание различных механизмов экстренного кредитования по линии ФРС, а также гарантий по займам. Экстренные меры помогли успокоить фондовые рынки, но в итоге была использована лишь их небольшая часть.

"Я прошу ФРС вернуть неиспользованные средства Минфину. Это позволит Конгрессу повторно ассигновать $455 млрд [на другие цели], включая $429 млрд оставшихся средств Минфина по линии ФРС и $26 млрд неиспользованных средств прямых займов Минфина", - говорится в письме на имя председателя финрегулятора Джерома Пауэлла. По словам Мнучина, "в том маловероятном случае, если в будущем возникнет необходимость восстановления этих средств, ФРС может запросить соответствующее одобрение у министра финансов".

Однако глава ФРС заявил, что программа, срок действия которой истекает 31 декабря нынешнего года, по-прежнему необходима. "ФРС предпочла бы, чтобы весь объем средств экстренной помощи, выделенный во время пандемии коронавируса, продолжал играть свою важную роль в качестве опоры для нашей все еще испытывающей трудности и уязвимой экономики", - говорится в опубликованном финрегулятором ответном письме. ФРС обычно избегает публичных заявлений такого рода. Во вторник Пауэлл также подчеркнул, что не считает необходимым закрытие данной программы. Он добавил, что ФРС намерена "использовать все имеющиеся в ее распоряжении средства для содействия восстановлению [американской экономики] до тех пор, пока работа не будет по-настоящему хорошо сделана".

Контролируемая демократами Палата представителей и Сенат Конгресса, где большинство у республиканцев, продолжают спорить по поводу размера следующего пакета стимулирующих мер. По мнению демократов, он должен превысить $2 трлн, а республиканцы настаивают на $500 млрд. К настоящему времени американская администрация ассигновала с согласия Конгресса на чрезвычайные меры стимулирования экономического роста уже свыше $6 трлн с учетом шагов, предпринятых ФРС.