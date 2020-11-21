В Висконсине при стрельбе в торговом центре ранены восемь человек

Неизвестный мужчина открыл стрельбу в пятницу в торговом центре в городе Уоватоса (штат Висконсин), восемь человек пострадали. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на странице местного полицейского управления в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Все пострадавшие госпитализированы. Среди них семеро взрослых и подросток.

Личность стрелявшего пока не установлена. К моменту прибытия полицейских он покинул место происшествия. Власти разыскивают его.