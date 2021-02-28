Уоррен Баффетт признал ошибку, которая стоила Berkshire Hathaway около $11 млрд

США 28 февраля 2021 00:17 (UTC+04:00)
Уоррен Баффетт признал ошибку, которая стоила Berkshire Hathaway около $11 млрд

Американская холдинговая компания Berkshire Hathaway, руководителем которой является предприниматель и инвестор Уоррен Баффетт, главным образом из-за допущенного им просчета потеряла около $11 млрд. Об этом говорится в опубликованном в субботу обращении миллиардера к инвесторам, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Он отметил, что переоценил стоимость корпорации Precision Castparts Corp. (PCC), приобретенную Berkshire Hathaway в 2016 году более чем за $37 млрд. Она производит различные компоненты, которые применяются в аэрокосмической и оборонной сферах.

Баффетт признал, что "допустил ошибку". По словам инвестора, он "заплатил за компанию слишком много", поскольку был "слишком оптимистично настроен" относительно роста ее прибыли. Как подчеркнул предприниматель, его "просчет стал очевиден в свете неблагоприятного развития событий в аэрокосмической отрасли". Вместе с тем Баффетт отметил, что Precision Castparts является "отличной компанией, лучшей в своей сфере". "PCC - это далеко не первая моя ошибка такого рода, - добавил миллиардер. - Но она крупная".

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