В США назвали условия для смягчения санкций против Венесуэлы

Администрация США "не спешит" отменять санкции, введенные Вашингтоном в отношении Венесуэлы, однако может рассмотреть возможность их ослабления, если президент республики Николас Мадуро сделает шаги, демонстрирующие его готовность к серьезному диалогу с венесуэльской оппозицией. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило в воскресенье со ссылкой на источники в Белом доме агентство Reuters.

"Мы не спешим снимать санкции. <...> Если режим предпримет меры по укреплению доверия, которые покажут, что они готовы и хотят участвовать в реальных обсуждениях с оппозицией <...>, если они готовы сделать серьезные шаги, тогда мы рассмотрим [возможность] смягчения санкций", - заявил источник Рейтер. Он не уточнил, каких именно шагов со стороны Венесуэлы ожидает Вашингтон.

Как отмечает агентство, американский чиновник при этом дал понять, что президент США Джо Байден вряд ли в ближайшее время ослабит давление на Каракас. Он также подчеркнул, что действующие рестрикции включают положения, разрешающие предоставление гуманитарной помощи Венесуэле, однако, по мнению Вашингтона, власти республики "активно препятствуют" осуществлению поставок.