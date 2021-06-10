США обсуждают с Moderna покупку вакцины от COVID-19 для других стран
Администрация президента США Джо Байдена проводит консультации с компанией Moderna о покупке вакцины от нового коронавируса для других стран. Об этом сообщил в среду американский телеканал CNBC, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По словам его источников, "США проводят переговоры с Moderna о возможном обеспечении дополнительных поставок вакцины". По сведениям канала, препарат предназначается для других государств.
Пока не уточняется, о покупке какого числа доз вакцины идет речь. Информации о возможной сумме сделки также не приводится.
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