США обсуждают с Moderna покупку вакцины от COVID-19 для других стран

Администрация президента США Джо Байдена проводит консультации с компанией Moderna о покупке вакцины от нового коронавируса для других стран. Об этом сообщил в среду американский телеканал CNBC, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По словам его источников, "США проводят переговоры с Moderna о возможном обеспечении дополнительных поставок вакцины". По сведениям канала, препарат предназначается для других государств.

Пока не уточняется, о покупке какого числа доз вакцины идет речь. Информации о возможной сумме сделки также не приводится.