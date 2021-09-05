Эпидемиологи допускают, что «дельта»-штамм коронавируса может развиваться циклично

«Дельта»-вариант коронавируса, возможно, приблизился к пиковым значениям в США и может вскоре пойти на спад. Такое предположение высказали американские эпидемиологи. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", сообщает Daily Mail.

«Этот пик вызван мутацией, которая, может быть, следует по тому же графику, что и предыдущие варианты», — говорится в сообщении.

Отмечается, что распространение предыдущих мутаций начинало замедляться примерно через два месяца. При этом в странах, где «дельта» начала циркулировать до этого – в Индии и Великобритании – пиковые значения заболеваемости фиксировались также около двух месяцев.

Почему коронавирус распространяется подобным образом, ученые пока не знают.

Ранее чиновники из сферы здравоохранения США призвали Белый дом приостановить ревакцинацию населения от коронавируса. Чиновники предложили дождаться «полного одобрения» «бустерных» доз от FDA и рекомендаций от CDC.

Однако 18 августа президент Джо Байден заявил, что взрослые американцы могут получить третью дозу вакцин начиная с 20 сентября тем, кто вакцинировался препаратами Pfizer/BioNTech или Moderna около восьми месяцев назад, также ревакцинация будет предложена и для тех, кто привился вакциной Johnson & Johnson. Президент назвал этот шаг еще одним инструментом, необходимым для борьбы со штаммом «дельта».