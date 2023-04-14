Губернатор Флориды ввел режим ЧС из-за наводнения

Губернатор Флориды Рон Десантис ввел режим чрезвычайной ситуации в округе Брауард из-за наводнения, вызванного сильным ливнем, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я объявляю режим чрезвычайной ситуации в округе Брауард в связи с сильным наводнением", - написал он в четверг в Twitter. В указанном округе в южной части Флориды расположен крупный город Форт-Лодердейл, наиболее пострадавший от наводнения. По словам губернатора, на месте работают экстренные службы. "Жителям в [пострадавших] районах следует придерживаться указаний местных властей и избегать мест затопления", - подчеркнул Десантис.

Как информирует газета The New York Times, ливень, начавшийся в понедельник и усилившийся в среду, постепенно ослабевает. За минувшие 24 часа в некоторых районах выпало более 600 мм осадков.