Спикер Палаты представителей подтвердил достижение договоренности с Байденом по госдолгу

БАКУ /Trend/ - Спикер Палаты представителей Конгресса США, Кевин Маккарти, подтвердил в субботу достижение принципиальной договоренности с президентом США Джо Байденом по вопросу повышения потолка государственного долга и предотвращения возможного дефолта в стране, передает Trend. Он подчеркнул, что достигнутое соглашение является заслуживающим уважения шагом для американского народа.

Маккарти отметил, что в соглашении присутствуют исторические сокращения расходов и важные реформы, которые помогут людям покинуть нищету и приведут их в сферу труда, а также ограничат чрезмерное вмешательство правительства. Он подчеркнул, что в договоренностях нет новых налогов или программ государственного характера. Спикер также сообщил, что текст инициативы по повышению потолка государственного долга и сокращению расходов будет опубликован 28 мая, а голосование по документу в Палате представителей состоится 31 мая. После этого инициативу должен будет одобрить Сенат Конгресса, а затем она будет отправлена на подпись президенту Байдену.

Маккарти представил детали соглашения на телефонной конференции с республиканцами нижней палаты Конгресса. Белый дом также намерен проинформировать демократов о договоренностях.

Согласно агентству Reuters, соглашение сохраняет расходы, не связанные с обороной, на уровне финансового года 2023 в 2024 и 2025 годах. После 2025 года ограничения на бюджетные расходы будут отменены. Стороны также договорились о повышении потолка государственного долга на два года. Согласно газете The Washington Post, предусмотрено увеличение оборонных расходов.