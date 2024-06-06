Полиция Нью-Йорка отзывает лицензию Трампа на ношение оружия

БАКУ /Trend/ - Департамент полиции Нью-Йорка готовится отозвать лицензию на ношение оружия у бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник, передает Trend.

Лицензия была приостановлена в апреле 2023 года после предъявления Трампу уголовных обвинений. По данным источника, два из трех пистолетов были переданы полиции, а третий "законно перевезен во Флориду".

Отмечается, что владение огнестрельным оружием лицами с судимостью является федеральным преступлением. Юридическое бюро полиции Нью-Йорка завершает расследование, которое, скорее всего, приведет к отзыву его лицензии.