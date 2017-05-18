Аннулирование регистрации ВАК ограничило право проживающих в России азербайджанцев на свободу объединения - аппарат омбудсмена

18 мая 2017 03:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Аннулирование Верховным судом России при подстрекательстве антиазербайджанских сил регистрации Азербайджанского всероссийского конгресса (ВАК) ограничило право проживающих в России азербайджанцев на свободу объединения. Об этом Trend в среду сказал глава Аппаата Омбудсмена Айдын Сафиханлы.

Отметив дипломатические отношения между Азербайджаном и Россией на протяжении 25 лет и развитие этих отношений, Айдын Сафиханлы сказал, что между двумя странами подписано более 200 договоров и соглашений.

"В то же время хотел бы отметить, что между Азербайджаном и Россией в различных областях были приняты и успешно реализованы программы сотрудничества . Проведение ежегодно в Баку с 2011 года "Бакинского международного гуманитарного форума" под патронажем президентов двух стран, показатель того, что сотрудничество уже вышло за рамки двухсторонних отношений и перешло на международный уровень", - сказал Айдын Сафиханлы.

Сафиханлы отметил, что на Южном Кавказе самая большая русская диаспора, сохранившая свою этническую идентичность, культуру, язык и религию функционирует в Азербайджане.

По его словам, в Азербайджане для русских, как и для других народов, созданы все условия для того, чтобы интегрировать в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь страны.

"Работает Российский информационно-культурный центр, русская община - реальное связующее звено между двумя народами. Однако, с сожалением, хочу отметить, что принятие решения о ликвидации Всероссийского азербайджанского конгресса (ВАК) со стороны Верховного суда России при подстрекательстве антиазербайджанских сил, в условиях существующего на высоком уровне сотрудничества между двумя странами, не только бросило тень на это сотрудничество, но и ограничило право проживающих в России азербайджанцев на свободу объединения. Верю, что российская сторона учтет нынешнее состояние азербайджано-российских связей и постарается изменить это решение, которое может оказать негативное влияние на развитие существующего стратегического партнерства", - сказал Айдын Сафиханлы.

15 мая Верховный суд России на основе обращения министерства юстиции РФ аннулировал регистрацию Всероссийского азербайджанского конгресса.

(Автор: Ильхама Исабалаева)

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