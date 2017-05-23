Иранская и европейская компании построят нефтехимический завод

23 мая 2017 10:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Иранская нефтехимическая компания Персидского залива (PGPIC) и европейская компания договорились о реализации совместного проекта, предусматривающего строительство нефтехимического завода стоимостью в 3 миллиарда евро в иранском Асалуйе, сказал генеральный директор PGPIC Адель Неджад-Салим.

Как сообщает агентство Shana, на этом иранском заводе будет производиться два вида полимеров.

Не упоминая имени европейской компании, Неджад-Салим сказал, что соответствующий меморандум о взаимопонимании уже подписан между PGPIC и европейским партнером.

В течение последних двух лет PGPIC подписала 9 меморандумов с иностранными компаниями, в том числе с двумя немецкими (BASF и Linde), одной французской (Total) и двумя итальянскими компаниями (Tecnimont и Versalis S.p.A.).

По словам Неджад-Салима, в ближайшем будущем ожидается подписание еще двух проектов на сумму 1,5-2 миллиардов евро, а общая стоимость новых проектов PGPIC составит около пяти миллиардов евро.

Иран рассчитывает привлечь в ближайшем будущем 10 миллиардов евро иностранных инвестиций в нефтехимические проекты, сказал 26 апреля заместитель министра нефти Ирана по международным делам и торговле Амир-Хосейн Замани-Ния.

Иран планирует ввести в эксплуатацию 7 нефтехимических заводов в текущем финансовом году, начатом 21 марта.

В следующем финансовом году в Исламской Республике планируется открыть 23 завода, а к 2021 году - еще 34 завода.

(Автор: Эльмира Таривердиева)

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