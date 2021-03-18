В послевоенный период в результате взрыва 15-ти мин в Азербайджане погибло 14 человек

БАКУ /Trend/ - После Отечественной войны на территории Азербайджана зафиксировано 15 случаев взрыва мин.

Как передает в четверг Trend, об этом сказал помощник Генпрокурора Азербайджана по спецпоручениям Махир Аббасов.

Он отметил, что в результате этих взрывов 14 гражданских лиц погибли, 16 человек получили травмы различной степени тяжести.

«Вооруженные силы Армении ведут против граждан Азербайджана агрессивную войну. С начала Отечественной войны были умышленно убито 109, пострадало 470 человек. Всего на сегодняшний день в качестве пострадавших признаны 8 500 человек – это и пострадавшие, и лица, имуществу которых был нанесен ущерб. В числе пострадавших в результате взрыва мин 4 сотрудника Агентстве Азербайджана по разминированию», – уточнил Аббасов.

Он добавил, что хотя Генеральная прокуратура совместно с соответствующими органами неоднократно призывала население не посещать освобожденные территории, граждане Азербайджана, проявляя халатность, продолжают отправляться в эти районы, в результате чего подрываются на мине.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)