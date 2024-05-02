Последствия изменения климата сказываются на состоянии памятников культурного наследия - советник генсека ИСЕСКО

БАКУ /Trend/ - Последствия изменения климата сказываются на состоянии памятников культурного наследия.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал советник генерального секретаря ИСЕСКО Хеша Аль Аскари во время выступления на панельной сессии "Охрана прошлого и будущего: культурное наследие на фоне изменения климата" в рамках VI Форума по межкультурному диалогу.

"Мы должны подумать о том, как мы можем предотвратить эту угрозу. Нам нужно найти устойчивые решения. Культурное наследие - это наше прошлое и будущее. Ответственность за его защиту лежит на нас", - сказал он.

Отметим, что в прошедшем в Баку VI Всемирном форуме по межкультурному диалогу на тему "Диалог во имя мира и глобальной безопасности: сотрудничество и взаимодействие" приняли участие в общей сложности 700 гостей из разных стран мира.

Мероприятие, организованное министерством культуры Азербайджана, прошло в партнерстве с авторитетными международными организациями, в том числе Альянсом цивилизаций Организации Объединенных Наций (UNAOC), ЮНЕСКО, ИСЕСКО и Всемирной туристской организацией ООН.

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