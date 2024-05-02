Азербайджан готов внести свой вклад в борьбу с изменением климата - Саадат Юсифова

БАКУ /Trend/ - Азербайджан готов внести свой вклад в борьбу с изменением климата.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказала заместитель министра культуры Азербайджана Саадат Юсифова во время выступления на панельной сессии "Сохранение прошлого и будущего: культурное наследие на фоне изменения климата" в рамках VI Форума по межкультурному диалогу.

"Изменения климата оказали негативное влияние и на образцы культурного наследия в Азербайджане, в том числе на наскальные рисунки в Гобустане. Также они воздействуют и на образцы архитектуры. Кроме того, сегодня наблюдается понижение уровня воды в Каспии, понижается водность в реках Кура и Араз. Следует отметить, что изменения климата также ускоряют эрозию почв. Наблюдается таяние ледников, увеличение числа паводковых явлений", - сказала она.

Отметим, что в прошедшем в Баку VI Всемирном форуме по межкультурному диалогу на тему "Диалог во имя мира и глобальной безопасности: сотрудничество и взаимодействие" приняли участие в общей сложности 700 гостей из разных стран мира.

Мероприятие, организованное министерством культуры Азербайджана, прошло в партнерстве с авторитетными международными организациями, в том числе Альянсом цивилизаций Организации Объединенных Наций (UNAOC), ЮНЕСКО, ИСЕСКО и Всемирной туристской организацией ООН.

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