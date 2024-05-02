Названо число выданных в Азербайджане студенческих образовательных кредитов

БАКУ /Trend/ - Обнародована текущая статистика в связи с предоставлением студенческих кредитов в весеннем семестре 2023-2024 учебного года в Азербайджане.

Как сообщили Trend в Фонде образовательных студенческих кредитов, в весеннем семестре заявки на кредиты подали 7449 студентов.

Согласно информации, заявки 504 человек оказались неполными, а заявки 365 человек находятся в процессе обработки.

Заявки 390 человек были отклонены, а заявки 335 человек - направлены в банк.

В весеннем семестре кредиты на образование были предоставлены 5855 студентам. Из них заявки 1786 человек были оформлены как социальные кредиты, а заявки 4069 человек - как стандартные студенческие кредиты на образование.