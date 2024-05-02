Развитие МТК "Север-Юг" обсудят на форуме в Казани

БАКУ /Trend/ — Тема развития международного транспортного коридора (МТК) «Север-Юг», устранение «узких мест» в транспортно-логистической, кредитно-финансовой сферах сотрудничества будут обсуждены 14-19 мая в Казани на Международном экономическом форуме "Россия – Исламский мир: «Kazan Forum", передает Trend со ссылкой на сайт этого Форума.

В нем ожидается участие представителей Азербайджана, Алжира, Афганистана, Бахрейна, Египта, Индонезии, Ирана, Казахстана, Катара, Кувейта, Малайзии, Марокко, ОАЭ, Сирии, Таджикистана, Узбекистана и других стран.

Как следует из опубликованной программы, в работе Форума ожидается участие вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева во главе представительной азербайджанской делегации.

В рамках «Kazan Forum» Агентство поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) и Торговое представительство РФ в Азербайджане 17 мая проведут "круглый стол", в котором примут участие вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев, заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук, замминистра экономики Азербайджана Сахиб Алекперов, замминистра экономики России Дмитрий Вольвач, руководитель AZPROMO Юсиф Абдуллаев, председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана Орхан Мамедов, председатель Агентства развития экономических зон Азербайджана Сеймур Адыгёзалов.

"Азербайджанская Республика является ключевым партнером Российской Федерации на Южном Кавказе. Сейчас разрабатываются несколько совместных мегапроектов, которые будут иметь не только двусторонний, но и глобальный характер. Среди них - развитие международного транспортного коридора "Север Юг", сотрудничество в сфере ТЭК, кооперация в промышленном производстве. Россия входит в тройку торговых партнеров Азербайджана и занимает первое место по импорту азербайджанской продукции ненефтяного сектора", - отмечается в информации.

Подчеркивается, что участники "круглого стола" обсудят перспективы взаимодействия в среднесрочной перспективе и шаги, которые должны предпринять государство и бизнес для преодоления барьеров в поставках продукции и притоке инвестиций, развитии логистики и туризма.