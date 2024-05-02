В Баку состоялась межпарламентская конференция, посвященная роли законодательства в охране культурного наследия (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 2 мая в рамках VI Всемирного форума по межкультурному диалогу в Баку состоялась межпарламентская конференция.

Как сообщает Trend, на официальном открытии данного мероприятия на тему «Роль законодательства в охране культурного наследия: успешный опыт» председательствовала спикер Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова.

На конференции было отмечено, что межпарламентские связи играют важную роль в области межкультурного диалога. Выступавшие подчеркнули важность консолидации сил и возможностей в деле мирного сосуществования и взаимного диалога.

Сахиба Гафарова довела до внимания участников конференции, что Всемирный форум по межкультурному диалогу, созданный по инициативе Президента Ильхама Алиева и поддержанный ООН, превратился в одну из основных глобальных платформ для диалога религий и культур. Констатировав, что Азербайджан добился большого успеха в осуществлении данной инициативы, председатель Милли Меджлиса говорила о большом значении межпарламентской конференции в рамках форума, организованного в Азербайджане, являющимся одним из мультикультуральных пространств мира.

«Мультикультурализм – образ жизни нашего народа и страны. Культурное наследие представляет идентичность, историю, традиции и ценности людей. Охрана данного наследия и передача его грядущим поколениям требуют правильного институционального и законодательного подхода, активного вовлечения всех заинтересованных сторон в этот процесс. В этом контексте наши парламенты играют важную роль не только на национальном, но и международном уровне», - сказала Сахиба Гафарова.

Отметив, что главную опасность в охране культурного наследия представляют конфликты и войны, Сахиба Гафарова заявила, что Армения на протяжении 30 лет грубо нарушала обязательства международного права по уважению культурного наследия на оккупированных территориях и его охране. В настоящее время на наших освобожденных от оккупации территориях проводятся широкомасштабные восстановительные работы. Один из основных приоритетов этой деятельности заключается в восстановлении и охране культурного наследия на данных территориях.

Коснувшись также существующей в нашей стране законодательной базы в области охраны культурного наследия, председатель Милли Меджлиса подчеркнула, что деятельность Азербайджана в сфере охраны культурного наследия не ограничивается лишь национальным уровнем. В различных странах предпринимаются последовательные действия по восстановлению и охране культурного наследия, считающегося общим достоянием человечества. Большой вклад в это дело вносит Фонд Гейдара Алиева под руководством Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой.

Председатель Национального Совета Алжира Али Талиби, констатировав, что «Бакинскому процессу» принадлежат большие заслуги в сфере международной безопасности и мира, высоко оценил работу, проводимую Азербайджаном в мировом масштабе. Он сказал: «Наше мероприятие проходит в крайне сложный период. Цель нашего приезда в Баку заключается в поощрении мира и спокойствия. Сосуществование людей, представляющих различные религии, в условиях взаимопонимания служит олицетворением благородных ценностей».

Генеральный секретарь Парламентской ассамблеи тюркских государств Мехмет Сурейя Эр, выразив уверенность в том, что Бакинская конференция внесет вклад в усиление роли законодательства в охране культурного наследия, говорил о возможностях парламентской дипломатии. Он сказал, что тюркские государства являются преемниками тюркской культуры, и мы обязаны нести в будущее культурное наследие, оставленное нам нашими предками.

Генеральный секретарь Международного межпарламентского конгресса (IPC) Ситара Аяз довела до внимания, что Азербайджан обладает богатым культурным наследием. Эта страна – замечательный край Южного Кавказа привлекает внимание древним и в то же время современным Баку, Девичьей башней, интересным ландшафтом, а главное, - добрыми людьми.

Отметив недостаточность усовершенствования законодательства по охране культурного наследия, генеральный секретарь IPC подчеркнула, что местным общинам, гражданскому обществу следует проявить активность в данном вопросе.

Коснувшись важности развития межкультурных связей между различными национальностями или народами в мире, Ситара Аяз сказала, что, выступая с Бакинской платформы, мы можем в определенном смысле продвинуться к нашим целям.

Выступившие затем председатель Совета представителей парламента Ирака Мохсин Али Акпер Аль-Мандалави, председатель парламента Малайзии Мунтанг Тагаи, вице-президент парламента Италии Джордж Море, заместитель председателя парламента Пакистана Сейед Гулам Мустафа Шах, заместитель председателя Верховной Рады Украины Олена Кондратюк, заместитель председателя Милли Меджлиса Зохра Ибрагимова, генеральный секретарь Азиатской межпарламентской ассамблеи (AIPA) Сити Розаимериянти Дато Хажи Абдул Рахман, поблагодарив Азербайджан за организацию конференции, поделились опытом своих стран, внесли предложения.

Межпарламентская конференция продолжила работу пленарным заседанием. Во второй части председательствовал председатель комитета Милли Меджлиса по культуре Фазиль Мустафа.

Он довел до внимания, что Азербайджан выступает с мирными инициативами в регионе и мире, говорил о проводимой страной в настоящее время политике в области нормализации с Арменией, предпринимаемых действиях, констатировал, что Азербайджан выступает против разделения цивилизаций на западную и восточную, исламскую и христианскую, исламскую и еврейскую. Отметив толерантность нашей страны, председатель комитета сообщил участникам мероприятия, что в центре Баку находится армянская григорианская церковь: «При этом на некогда находившихся под армянской оккупацией территориях Азербайджана полностью уничтожены сотни мечетей и образцы культурного наследия».

Бывший член Сената Испании, профессор Университета Раймунда Луллия Джорди Хусиа Коста, подчеркнув, что очень любит Азербайджан, сказал: «Азербайджан является страной, обладающей древним культурным наследием, богатой историческими памятниками, известной своими коврами. Азербайджанское общество привлекает внимание благодаря поощрению культурного наследия и проявлению уважения к ценностям».

Говоря о минувшем периоде, связанном с отношениями между Азербайджаном и Арменией, профессор констатировал, что в 2020 году Азербайджан одержал Победу и полностью восстановил территориальную целостность, что вызывает чувство гордости.

Затем парламентарии из Аргентины, Беларуси, Боснии и Герцеговины, России, Молдовы, Филиппин, Марокко, Монтенегро, Сербии, США, Таджикистана и Катара отметили важность усовершенствования законодательства по охране культурного наследия, уделили внимание опыту стран.

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