Шаги Азербайджана основаны на международном праве - Аббас Аббасов

БАКУ /Trend/ - Шаги Азербайджана основаны на международном праве.

Об этом сказал сегодня на пресс-конференции исполнительный директор Бакинской инициативной группы Аббас Аббасов, сообщает Trend.

Он отметил, что у французской стороны нет оснований обвинять в чем-либо Азербайджан.

"Новая Каледония справедливо требует своих прав. Поддержка Азербайджана воодушевляет ее на продолжение этой борьбы", - сказал он.

Напомним, что ранее министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен, комментируя отношения между Азербайджаном и Новой Каледонией во время выступления в правовом комитете Национальной ассамблеи Франции, озвучил необоснованные обвинения против Азербайджана. В ответ на это МИД Азербайджана потребовал от Франции не вмешиваться во внутренние дела нашей страны.

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