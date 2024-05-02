Заместитель генсека ООН и генсек ТЮРКСОЙ посетили мастерскую Сакита Мамедова в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Заместитель генерального секретаря ООН, верховный представитель Альянса цивилизаций ООН Мигель Анхель Моратинос и генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев, принявшие участие в XI Глобальном Бакинском форуме, посетили мастерскую всемирно известного художника, кавалера государственных орденов и медалей разных стран, народного художника Азербайджана, члена Союза художников ЮНЕСКО и Всемирной академии художеств, профессора Сакита Мамедова.

Как сообщил Trend Life Сакит Мамедов, почетные гости ознакомились с представленными произведениями, высоко оценив цикл картин "24 красавицы", отражающие образы женщин разных стран и народов, картину "Томирис", посвященную древней тюркской воительнице и правительнице Томирис, и "Карабах-наме", величественное полотно об истории и культуре древнего края Азербайджана Карабаха. Гости были также восхищены другими картинами художника, который является создателем жанра опализма в живописи, работами в этом жанре искусства.

Сакит Мамедов рассказал о своей многолетней творческой деятельности, встречах с известными государственными деятелями, среди которых были Королева Великобритании и Северной Ирландии Елизавета II и ее супруг, герцог Эдинбургский, известными представителями общественности, культуры и науки мира.

Мигелю Анхелю Моратиносу была преподнесена картина Сакита Мамедова "Ətirli Azərbaycanım".

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