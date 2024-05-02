Президент Азиатского банка развития примет участие в COP29

ТБИЛИСИ/Trend/- Президент Азиатского банка развития (АБР) Масацугу Асакава примет участие в COP29, которая пройдет в Азербайджане.

Как сообщает в четверг Trend, об этом было объявлено в ходе встречи Асакавы с министром финансов Азербайджана Самиром Шарифовым в рамках ежегодного собрания АБР в Тбилиси.

На встрече с президентом АБР Масацугу Асакавой состоялся обмен мнениями о текущей ситуации и перспективах сотрудничества между Азербайджаном и АБР, особенно по участию в транспортных и железнодорожных проектах.

Было отмечено, что в этом году будет отмечаться 25-летие сотрудничества между Азербайджаном и банком. Президент банка заявил, что посетит по этому случаю Азербайджан.

С.Шарифов пригласил Масацугу Асакаву от имени Азербайджанского государства на 29-ю сессию Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - COP29. Асакава принял приглашение.

На встрече с министром финансов Грузии Лашей Хутишвили состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, была отмечена важность сотрудничества и взаимного обмена опытом между финансовыми институтами двух стран, а также были обсуждены вопросы сотрудничества в международных финансовых организациях.

С.Шарифов поздравил своего грузинского коллегу с проведением 57-го ежегодного заседания Совета директоров АБР на высоком уровне.