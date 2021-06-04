На освобожденных территориях Азербайджана колоссальный ущерб нанесен особо охраняемым территориям Минэкологии

БАКУ /Trend/ - В период оккупации на освобожденных территориях Азербайджана колоссальный ущерб также нанесен особо охраняемым территориям Министерства экологии и природных ресурсов.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал замминистра экологии Вугар Керимов, говоря о загрязнении реки Охчучай со стороны Армении.

По его словам, площадь Баситчайского заповедника составляет 107 гектаров, из них 100 гектаров отведено для защиты платанов.

«К сожалению, около 40 гектаров этих лесов уничтожено. В настоящее время подсчитывается размер ущерба, ведутся мониторинги», – добавил Керимов.

(Автор: Самир Али. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)