АЗЕРТАДЖ направил обращение в международные и региональные организации, членом которых является (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджанское государственное информационное агентство - АЗЕРТАДЖ обратилось в связи с гибелью и ранением отечественных журналистов в результате подрыва на мине, установленной Арменией в Кельбаджарском районе, к международным и региональным медиаорганизациям, членом которых является - Всемирному конгрессу новостных агентств (NAWC), Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана (OANA), Европейскому альянсу новостных агентств (EANA), Международному исламскому агентству новостей (UNA), Ассоциации национальных информационных агентств стран-участниц СНГ (ANIA), Организации арабских информационных агентств (FANIA), а также к руководству информационных агентств в составе этих организаций и другим международным СМИ, сообщает в пятницу Trend.

В обращении говорится: "Несмотря на настойчивые требования о передаче карты мин, размещенных армянскими вооруженными силами на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, Армения всячески уклоняется от этого, игнорирует обращения. К тому же армянские диверсионные группы, вторгающиеся на территорию Азербайджана, закладывают новые мины в населенных пунктах и на дорогах. В результате этих коварных действий, не сочетающихся с человечностью, гибнут и получают ранения гражданские лица. Очередное трагическое событие произошло четвертого июня. На сей раз жертвами армянской провокации стали журналисты.

Сотрудники Азербайджанского государственного информационного агентства (АЗЕРТАДЖ) и Азербайджанского телевидения (АzTV), которые вели съемки на освобожденных от оккупации территориях, 4 июня подорвались на мине на территории села Сусузлуг Кяльбаджарского района. В результате подрыва транспортного средства, в котором находились журналисты, на противотанковой мине погибли корреспондент АЗЕРТАДЖ Магеррам Ибрагимов и оператор АzTV Сирадж Абышев, а также сопровождавший их заместитель представителя главы Иисполнительной власти Кяльбаджарского района по административно-территориальному округу села Сусузлуг Ариф Алиев. Тяжело раненные 4 человека помещены в больницу.

АЗЕРТАДЖ призывает руководителей мировых медиа, международных и региональных журналистских организаций к решительному осуждению продолжающихся провокационных действий Армении и выражению протеста против них. Это – не только посягательство на жизнь людей, но и открытый террор, направленный против свободы слова, деятельности журналистов. Надеемся, что мировые медиа и международные журналистские организации не останутся безучастными к этому".

В обращении отмечается, что в последние дни диверсионно - разведывательные отряды армянских вооруженных сил, вторгаясь вглубь территории Азербайджана на армяно - азербайджанской государственной границе, в том числе в направлении Кельбаджарского района, пытаются осуществлять диверсионно - разведывательные операции и провокационную террористическую деятельность, направленную на минирование дорог. По предварительной версии, журналисты подорвались на мине, заложенной этими диверсантами. Произошедшее служит еще одним подтверждением трагического результата очередных попыток диверсии и минирования дорог, предпринимаемых Арменией на территории Азербайджана.

В течение семи месяцев после окончания войны размещенные Арменией различные виды мин и другие взрывные устройства привели к гибели или ранению более 120 человек.

"Еще раз призываем вас осудить деяния Армении, противоречащие нормам международного права, гибель в результате террора работников медиа, выполняющих свои служебные обязанности, и мирных жителей, продемонстрировать журналистскую солидарность", - говорится в обращении.