В СССР журналистика была грамотной, но такой точности на русском языке, как в Азербайджане, не было - Михаил Гусман

БАКУ /Trend/ - В СССР журналистика была грамотной, но такой точности на русском языке, как в Азербайджане, не было.

Как сообщает в субботу Trend, об этом в ходе презентации совместного проекта Trend и ТАСС - медиаплатформы Eastweststream.com сказал первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман.

По его словам, азербайджанская журналистика всегда воспитывала публику и на родном языке, и на русском.

"Сегодня с радостью можно говорить о том, что азербайджанские сайты читают не только внутри страны, но и за рубежом", - подчеркнул Михаил Гусман.

Также было отмечено, что к русскому языку в Азербайджане относятся с уважением. И начало этому было положено общенациональным лидером азербайджанского народа Гейдаром Алиевым. Эту же политику продолжил его сын, мудрый Ильхам Алиев.

"Сегодняшнее событие - великий день журналистики Азербайджана. Наши страны связывает глубокое историческое наследие, и мы всегда будем близкими друг другу", - сказал Михаил Гусман.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)