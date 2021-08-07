Азербайджанская каратистка вышла в полуфинал Олимпиады-2020 в Токио (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджанская каратистка Ирина Зарецкая (61+ кг), одержав три победы в четырех поединках в рамках групповых выступлений на летних Олимпийских играх-2020 в Токио, вышла в полуфинал.

Как сообщает в субботу Trend, в последнем поединке Зарецкая одолела представительницу Турции Мельтем Ходжаоглу Акйол со счетом 4-0.

Отметим, что до этого азербайджанская спортсменка одержала победу над итальянкой Сильвией Семераро со счетом 3-2 и японкой Аюми Уэкусы - 4-1.

(Автор: Орхан Набиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)