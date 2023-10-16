Президент России по видеосвязи принял участие в открытии дороги к границе с Азербайджаном

БАКУ /Trend/ - Президент России Владимир Путин 16 октября принял участие в открытии дороги, ведущей к границе Азербайджана, передает Trend со ссылкой на сайт Кремля.

Президент РФ, присоединившийся к церемонии по видео-конференц-связи, открыл отремонтированные участки автодороги «Кавказ», которая проходит через Дагестан к границе Азербайджана.

Владимир Путин заявил, что эта дорога играет важную роль в развитии транспортного коридора Север-Юг и что он обсудил вопросы строительства коридора с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Президент России подчеркнул, что партнеры проводят большую работу по реализации коридора Север-Юг.