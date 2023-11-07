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ОТГ поздравила Азербайджан по случаю Дня Победы

Азербайджан Материалы 7 ноября 2023 23:56 (UTC +04:00)
ОТГ поздравила Азербайджан по случаю Дня Победы

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Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
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БАКУ /Trend/ - Организация тюркских государств поздравила Азербайджан по случаю Дня Победы, передает Trend.

"Передаем искренние поздравления братскому азербайджанскому народу, Вооруженным Силам и Правительству Азербайджана по случаю 8 ноября – Дня Победы, являющегося годовщиной победы в 44-дневной Отечественной войне, в которой был освобожден город Шуша, восстановлена территориальная целостность Азербайджанской Республики и ​​историческая справедливость", - говорится в публикации на странице ОТГ в X.

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