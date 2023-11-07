ОТГ поздравила Азербайджан по случаю Дня Победы

БАКУ /Trend/ - Организация тюркских государств поздравила Азербайджан по случаю Дня Победы, передает Trend.

"Передаем искренние поздравления братскому азербайджанскому народу, Вооруженным Силам и Правительству Азербайджана по случаю 8 ноября – Дня Победы, являющегося годовщиной победы в 44-дневной Отечественной войне, в которой был освобожден город Шуша, восстановлена территориальная целостность Азербайджанской Республики и ​​историческая справедливость", - говорится в публикации на странице ОТГ в X.