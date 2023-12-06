Выступление Президента Ильхама Алиева произвело на меня сильное впечатление - Рейчел Рудольф

БАКУ /Trend/ - Выступление Президента Азербайджана Ильхама Алиева на форуме "Карабах: Возвращение домой через 30 лет. Достижения и трудности" произвело на меня сильное впечатление.

Об этом сказала в среду Trend доцент кафедры социальных наук и научный сотрудник отделения Пекинского технологического института в городе Чжухай доктор Рейчел Рудольф в кулуарах форума "Карабах: Возвращение домой через 30 лет. Достижения и трудности".

"Президент Ильхам Алиев был чрезвычайно откровенным в своих ответах, подробно освещая каждый из них. Более того, он делал это на английском языке без каких-либо пометок. Это было впечатляюще", — отметила она.

По ее словам, было просто потрясающе находиться сегодня в Баку и слушать речь главы государства.

"Я восхищена, что Президент страны выделил столько ценного времени для встречи с академиками, экспертами и политиками на данном форуме", — подчеркнула она.

Отметим, что 6 декабря в Университете АДА с участием Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева состоялся форум "Карабах: Возвращение домой через 30 лет. Достижения и трудности", организованный Университетом АДА совместно с Центром анализа международных отношений.

В мероприятии приняли участие 60 зарубежных экспертов из 30 стран.

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