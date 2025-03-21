Азербайджанские дзюдоисты примут участие на международном турнире в Германии

БАКУ/ Trend/ - 23 марта в Бремене (Германия) стартует международный турнир мастеров среди молодых дзюдоистов, сообщает Trend.

Сборную Азербайджана на соревнованиях представят 15 спортсменов, которые выступят в 7 весовых категориях среди юношей.

Руководить командой будут старший тренер взрослой сборной Эльхан Мамедов и главный тренер молодежной команды Рустам Алимли.

60 кг

Айхан Мирзазаде

Мирхалиг Искендеров

66 кг

Ниджат Сулейманлы

Садик Искендерли

Руфат Айдинов

73 кг

Фаган Мамедли

Нихад Яхьяев

81 кг

Нахид Таргулиев

Роман Гараев

Сулейман Алиев

Мехди Аббасов

90 кг

Фарид Ниязов

100 кг

Видади Алиев

Гусейн Эйвазли

+100 кг

Рауф Ядигарлы