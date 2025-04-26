Темпы восстановления Карабаха поражают - путешественник из Сирии

ДЖЕБРАИЛ /Trend/ - Темпы восстановления Карабаха поражают.

Об этом сказал в субботу Trend путешественник из Сирии Фади Асси во время поездки в Джебраильский район.

"Впечатляет то, как быстро здесь ведётся строительство, сколько уже построено за короткий срок. Правительство предоставляет людям новое бесплатное жильё взамен разрушенных домов", - сказал он.

Отметим, что сегодня делегация всемирно известного клуба путешественников "NomadMania" совершает поездку в Джебраильский район. Путешественники ознакомятся с операциями по разминированию в селе Мехдили. Ранее они побывали в Физули, Шуше и Ханкенди.