Приложение BirBank уже можно использовать и в режиме "офф-лайн"

27 мая 2019 10:25 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/-Kapital Bank предлагает пользователям BirBank очередное новшество. Отныне абоненты Azercell и Bakcell смогут пользоваться приложением, даже если баланс их интернет трафика будет равен нулю. Более того, баланс клиента не будет использоваться, даже если у него есть мегабайты, сообщает Trend со ссылкой на банк

Более 500 000 пользователей загрузили приложение BirBank из магазинов приложений App Store и Play Store. В настоящее время BirBank является самым скачиваемым и самым популярным банковским мобильным приложением в нашей стране. Операционные системы iOS и Android рекомендуют BirBank, как лучшее приложение финансового рынка страны на основании количества загрузок, степени использования и отзывов пользователей.

Потратив всего одну минуту для онлайн регистрации с помощью любой платежной карты, пользователи смогут с легкостью воспользоваться услугой. Приложение обладает рядом преимуществ: легкая регистрация, добавление карты других банков, управление операциями и привязанными к карте бонусами и т.д.

Кроме того, при помощи приложения имеется возможность отправки и получения денег от других пользователей BirBank. Воспользовавшись приложением, можно найти близлежащие филиалы и банкоматы Kapital Bank, подать заявку на кредит, а также ознакомиться с курсом валюты.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 99 филиалах и 13 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания.

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