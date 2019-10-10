В Азербайджане документы о поощрении инвестиций выданы 345 субъектам предпринимательства

10 октября 2019 12:04 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Министерство экономики Азербайджана до настоящего времени выдало документы о поощрении инвестиций (ДПИ) 345 субъектам предпринимательства.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал замминистра экономики Азербайджана Ниязи Сафаров на конференции "Применение стандартов: сотрудничество Азербайджана и Турции".

По словам Сафарова, ДПИ до сих пор выданы по 407 инвестиционным проектам. Общие инвестиции в эти проекты оцениваются 3,9 миллиарда манатов.

Замминистра отметил, что реализация этих проектов позволит открыть более 27 тысяч рабочих мест. Из указанных инвестиционных проектов сегодня осуществляется работа на 245 предприятиях, вложения в которые составили 2,5 млрд манатов.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В промквартале Азербайджана создаются два предприятия с турецкими учредителями
Экономика 12:16
Между Азербайджаном и Турцией подписан протокол о сотрудничестве
Экономика 11:34
В проекты в технопарках и промкварталах Азербайджана вложено 3,4 млрд долларов
Экономика 11:18
Товарооборот между Азербайджаном и Турцией увеличился на 30%
Экономика 11:02
В Казахстане рассмотрят возможность реализации ряда инвестроектов
Бизнес 3 октября 13:11
Резиденты технопарков и промкварталов Азербайджана произвели продукции на 1,5 млрд манатов
Экономика 27 сентября 14:07
Лента новостей
Назван объем грузоперевозок в Азербайджан через порт Батуми
Бизнес 12:23
Узбекистан создает агентство для совершенствования системы водного хозяйства
Бизнес 12:16
В промквартале Азербайджана создаются два предприятия с турецкими учредителями
Экономика 12:16
Ашхабад и Душанбе обсудили экономическое сотрудничество
Бизнес 12:10
Samsung выступило с официальным заявлением
ИКТ 11:49
Дефицит текущего счета Грузии сократился вдвое
Финансы 11:48
Президент Ильхам Алиев принял федерального министра Австрии
Политика 11:38
Между Азербайджаном и Турцией подписан протокол о сотрудничестве
Экономика 11:34
Заседание азербайджано-грузинской комиссии по экономическому сотрудничеству состоится в ноябре
Политика 11:29