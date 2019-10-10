В Азербайджане документы о поощрении инвестиций выданы 345 субъектам предпринимательства

БАКУ/Trend/ - Министерство экономики Азербайджана до настоящего времени выдало документы о поощрении инвестиций (ДПИ) 345 субъектам предпринимательства.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал замминистра экономики Азербайджана Ниязи Сафаров на конференции "Применение стандартов: сотрудничество Азербайджана и Турции".

По словам Сафарова, ДПИ до сих пор выданы по 407 инвестиционным проектам. Общие инвестиции в эти проекты оцениваются 3,9 миллиарда манатов.

Замминистра отметил, что реализация этих проектов позволит открыть более 27 тысяч рабочих мест. Из указанных инвестиционных проектов сегодня осуществляется работа на 245 предприятиях, вложения в которые составили 2,5 млрд манатов.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Хазар Ахундов)

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