Счетная палата выявила недочеты в Госкомитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана
БАКУ /Trend/ - В соответствии с Планом работы Счетной палаты Азербайджанской Республики на 2020 год был проведен аудит по исполнению средств, выделенных из государственного бюджета Государственному комитету по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана.
Об этом сообщает Trend со ссылкой на палату.
Согласно данным, в результате аудита было установлено, что Комитет не определил предполагаемые цены на закупаемые товары на сумму 118,5 тысячи манатов, а также были израсходованы 20,2 тысяч манатов без проведения закупок по аппаратным расходам.
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Счетная палата выявила недочеты в Госкомитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана
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