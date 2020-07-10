Счетная палата выявила недочеты в Госкомитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В соответствии с Планом работы Счетной палаты Азербайджанской Республики на 2020 год был проведен аудит по исполнению средств, выделенных из государственного бюджета Государственному комитету по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на палату.

Согласно данным, в результате аудита было установлено, что Комитет не определил предполагаемые цены на закупаемые товары на сумму 118,5 тысячи манатов, а также были израсходованы 20,2 тысяч манатов без проведения закупок по аппаратным расходам.