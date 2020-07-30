ЦБА: Решение в связи с заблокированными вкладами в ликвидированных банках ожидается на следующей неделе

БАКУ /Trend/ - В течение следующей недели будет принято решение в связи с заблокированными вкладами в ликвидированных банках в Азербайджане.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал в ходе пресс-конференции председатель правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Эльман Рустамов.

По его словам, состоялось заседание Конституционного суда в связи с заблокированными вкладами в четырех ранее закрывшихся банках. Незаконный прием вкладов в закрывшиеся банки произошел в период отсутствия контроля ЦБА.

Рустамов отметил, что в банках подписывают контракт с населением на таких условиях, что фактически возникает статус сберегательного вклада: "Мы считаем, что здесь нет вины населения. Владельцы банков виновны, и права граждан должны быть восстановлены. Более 1 300 человек получат доступ к вкладам на 62 миллиона манатов".

(Автор: Эльдар Джанашвили)

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