ADİF выплатил вкладчикам четырех закрывшихся банков свыше 556 млн манатов

БАКУ /Trend/ - Фонд страхования вкладов Азербайджана (ADİF) выплатил свыше 556 миллионов манатов компенсаций 23,606 тысячи вкладчикам закрывшихся “Аta Bank”, “Amrah Bank”, “AG Bank” и “NBC Bank”, сообщает Trend во вторник со ссылкой на ADİF.

Согласно информации, 4,36 тысячи вкладчиков «AG Bank» получили 85,89 миллиона манатов, 4,04 тысячи вкладчиков «NBC Bank» - 115,23 миллиона манатов, 9,53 тысячи вкладчиков «Ata Вank» - 221,13 миллиона манатов, 5,66 тысячи вкладчиков «Amrah Bank» - 133,88 миллиона манатов.

Было отмечено, что выплаты компенсаций вкладчикам «Ata Вank» и «Amrah Bank» осуществляются с первого июня 2020 года и выплачиваются в безналичном порядке через дебетовые карты ОАО «Kapital Bank».

Выплаты компенсаций вкладчикам «AG Bank» и «NBC Bank» начались 16 июня 2020 года и выплачиваются в безналичном порядке через дебетовые карты ОАО “Международный банк Азербайджана”.